Würzburg (epd). Am letzten Pfingstferien-Wochenende (16. bis 19. Juni) findet wieder das eintrittsfreie Würzburger Festival "Umsonst & Draussen" auf den Mainwiesen statt - allerdings noch immer mit coronabedingten Änderungen im Vergleich zu früher. Bei Planungsbeginn im Winter 2021 entschieden sich die Veranstalter für eine möglichst große Planungssicherheit und verzichten daher komplett auf Zelte, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Das Festival besteht deshalb dieses Jahr aus insgesamt vier Open-Air-Bühnen, die jeweils paarweise im Wechsel bespielt werden.

Das zu Beginn kleine "Umsonst & Draussen" hat sich in den vergangenen mehr als 30 Jahren zu einem der größten Gratisfestivals in Süddeutschland und zum größten in Bayern gemausert. Bis zu 100.000 Menschen kommen an den vier Festivaltagen. In diesem Jahr spielen mehr als 50 lokale und auswärtige Bands. Neben dem Musikangebot gibt es auch Ausstellungen, eine Messe am Sonntag, viele Infostände von Initiativen sowie ein umfangreiches Kinderprogramm. Nachdem das Festival 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, fand es 2021 in abgespeckter Form statt.