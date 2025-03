Wunsiedel (epd). Zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmorgen 8 Uhr ist in drei verschiedene Gebäude in der Wunsiedler Innenstadt eingebrochen worden. Aus Büros im evangelischen Gemeindehaus am Jean-Paul-Platz, dem Büchereigebäude am Marktplatz sowie der Tourist Information in der Maximilianstraße wurden insgesamt Wertgegenstände und Bargeld im Wert von etwa 6.000 Euro entwendet, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mit. Der durch die Einbrüche verursachte Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in der Wunsiedler Innenstadt festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hof unter 09281/704-0 zu melden.