Evangelische Kirche in Deutschland

EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus wird 60: Beharrliche Weigerung zu vereinfachen

In einer Zeit, in der die evangelische Kirche um öffentliche Relevanz kämpft, steht eine Frau an deren Spitze, die Worte einzusetzen weiß. Doch die profilierte Predigerin Annette Kurschus hadert mit den Mechanismen medialer Aufmerksamkeit.