Schweinfurt (epd). Die Zahl der Adoptionen von Minderjährigen im Freistaat ist relativ konstant geblieben. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schweinfurt mitteilte, gab es in Bayern im vergangenen Jahr 523 Adoptionen. Die meisten Kinder und Jugendlichen, nämlich 81,5 Prozent, wurden dabei von einem Stiefelternteil adoptiert. Andere nicht verwandte Personen machen 16,4 Prozent der Adoptionen aus, 2,1 Prozent werden von Verwandten adoptiert.-

Mehr als die Hälfte der Adoptierten waren zum Zeitpunkt der Adoption jünger als drei Jahre, das Durchschnittsalter lag bei 5,8 Jahren. Mehr als neun von zehn adoptierten Kindern und Jugendlichen waren deutsche Staatsbürger. Seit 2022 ist die Zahl der Adoptionen in Bayern mehr oder weniger gleich geblieben, auch wenn sie kontinuierlich leicht sinkt. Einen Spitzenwert hatte es 2019 mit insgesamt 628 Adoptionen gegeben.