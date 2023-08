Auszeichnung Media Lab Bayern

Chefredakteurin Rieke C. Harmsen erhält Stipendium für Führungkräfte

Das Media Lab Bayern fördert nachhaltige Innovation mit bis zu 70.000 Euro und einer exklusiven Kooperation mit der CUNY New York. Online-Chefredakteurin Rieke C. Harmsen wurde ausgewählt für ein Fellowship - und gehört zu 21 Medienexperten, die in Change, Innovation und Führung ausgebildet werden.