Würzburg (epd). An diesem Sonntag (21. Mai) strahlt das ZDF ab 9.30 Uhr einen katholischen Gottesdienst aus der Mutterhauskirche der Erlöserschwestern in Würzburg aus. Die Gestaltung übernimmt das Team des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaften an der Uni Würzburg, wie die Hochschule mitteilte. Das Thema lautet "Herr, bleibe bei uns". Im Gottesdienst kurz vor Pfingsten will das Team rund um Professor Martin Stuflesser der Frage nachgehen, inwieweit die Freude über die Auferstehung Jesu, die die Osterzeit präge, sich "auch heute in den Alltag der Menschen hinüberretten lässt". Musikalisch wird der Gottesdienst von Sybille Dankova geleitet, es sind ein Projektchor mit Band sowie Martin Gál an der Orgel zu hören. Wervor Ort mit dabei sein will, kann dies ohne Anmeldung tun - muss aber schon um 9 Uhr anwesend sein.