München, Mainz (epd). In der Debatte um die Ausladung der Musiker Danger Dan und Igor Levit aus der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" hat Intendant Norbert Himmler das Vorgehen der Senderspitze verteidigt. Auf Anfrage der "Süddeutschen Zeitung" wies er den Vorwurf zurück, die Sendeanstalt sei vor der AfD und anderen rechten Kräften eingeknickt: "Wir treffen unsere Programm-Entscheidungen unabhängig, souverän und gemäß unserer Programm- und Qualitätsrichtlinien." In einer schriftlichen Stellungnahme räumte er zugleich ein, der Sender müsse sich die Kurzfristigkeit der Ausladung vorwerfen lassen.

Tatsächlich habe das Justitiariat des ZDF "frühzeitig und eindeutig" davor gewarnt, das Lied "Keine Angst" unwidersprochen in der Sendung aufzuführen. Es sei klar geworden, dass ein über siebenminütiger Aufruf zum Widerstand gegen Rechtsextreme, in dem auch illegale Aktionen und Gewalt in Erwägung gezogen würden, "in dieser Form nicht mit unseren Richtlinien zu vereinbaren" gewesen sei: "Bis zuletzt hat die Redaktion versucht, in enger Absprache mit der Kabarettistin und den Kabarettisten, den Auftritt so zu gestalten und einzuordnen, dass er vertretbar gewesen wäre."

"Keine Ironie, keine Konjunktive"

"Wir haben es hier meiner Ansicht nach unzweifelhaft mit einer Gebrauchsanweisung zum linken, gewaltbereiten Widerstand zu tun, der in 'freundlichen Grüße‘ an linksextreme, zum Teil rechtskräftig verurteilte Gewalttäter mündet", teilte Himmler der Zeitung mit. "Spätestens bei der letzten Strophe ist klar, dass es keine zweite Ebene, dass es keine Ironie, keine Konjunktive gibt, auf die man sich zurückziehen könnte."

Der vom ZDF kurzfristig gestoppte Auftritt für die 100. Ausgabe der "Anstalt" hatte eine breite Debatte über den Umgang mit provokanter Kunst ausgelöst. Danger Dan sagte dem "Spiegel", es sei ein "furchtbares Zeichen", wenn "antifaschistische Lieder" zensiert würden.