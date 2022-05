München, Nürnberg (epd). Anlässlich des Europatags am 9. Mai dreht sich am Sonntag das Riesenrad im Münchener Werksviertel als Europa-Rad für Frieden und europäische Werte. Laut Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt ist das Europa-Rad eine Fortführung des Demokratie-Rads, das erstmals zur Langen Nacht der Demokratie 2021 im Einsatz war. Menschen können kostenlos mitfahren, in den Gondeln an Workshops zu Europa-Themen teilnehmen oder sich mit Politikerinnen und Politikern direkt austauschen.

Rund um den Europatag sind unter dem Motto "Münchner Europa-Mai" zahlreiche weitere Veranstaltungen geplant. Die zentrale bayerische Veranstaltung zum Europatag findet dann am 21. Mai rund um die Lorenzkirche in Nürnberg statt. Wie die Stadt Nürnberg mitteilte, werde es Mitmach-Aktionen, wie zum Beispiel einen Kletterturm, ein Gewinnspiel sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geben. "Gerade jetzt brauchen wir Europa dringender denn je", sagte Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Michael Fraas. Daher werde es viele Möglichkeiten geben, sich zu informieren und zu diskutieren.

Der Europatag geht zurück auf die Rede des damaligen französischen Außenministers Robert Schuman vom 9. Mai 1950. Mit der sogenannten Schuman-Erklärung legte er seine Vision eines geeinten und friedlichen Europas dar, in welchem es den Staaten unmöglich wäre, Kriege gegeneinander zu führen. Diese Vision einer ganz neuen Art der politischen Zusammenarbeit legte den Grundstein für die Europäische Union, wie man sie heute kennt.