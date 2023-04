Regensburg (epd). In Würdigung des wissenschaftlichen Wirkens des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. lädt die Katholische Akademie in Bayern am Sonntag (16. April) zu einer Spezialausgabe des "Theologischen Terzetts" ins Priesterseminar nach Regensburg ein. Die Gastgeber, Annette Schavan und Jan-Heiner Tück, stellten zusammen mit dem katholischen Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer ausgewählte Werke des Oeuvres Joseph Ratzingers vor, teilte die bischöfliche Pressestelle am Mittwoch mit. Joseph Ratzinger, der am 31. Dezember 2022 in Rom starb, wäre am 16. April 96 Jahre alt geworden.

Benedikt XVI. habe in seinen Enzykliken an grundlegende Sinngehalte des christlichen Glaubens erinnert, "um der Erosion des Glaubens in den spätmodernen Gesellschaften des Westens gegenzusteuern", sagte der Wiener Dogmatiker Jan-Heiner Tück laut Mitteilung. Ratzinger lehrte von 1969 bis 1977 an der Universität Regensburg. In seiner Eigenschaft als Erzbischof von München und Freising war er von 1977 bis 1982 Prorektor der Katholischen Akademie in Bayern.