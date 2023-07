Augsburg (epd). Die bayerischen "Eine Welt-Tage" und die "Fair Handels Messe Bayern" finden am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, im Kongress am Park in Augsburg statt. Das Partnerschaftszentrum der evangelischen Landeskirche, Mission EineWelt, ist mit einem Infostand und Bildungsmaterialien zum Globalen Lernen dabei, teilte Mission EineWelt am Dienstag mit. Beim jährlichen Treffpunkt für "Eine Welt-Akteure" in Bayern präsentieren sich neben Bildungsanbietern für globale nachhaltige Entwicklung auch Importorganisationen des Fairen Handels.

Mission EineWelt werde seine interaktiven ausleihbaren Ausstellungen beispielsweise zu den Themen "Mein Smartphone - eine Rohstoffkatastrophe?" oder "Was hat Hunger mit Soja zu tun?" vorführen, heißt es in der Mitteilung. Am Stand können für die Handyaktion Bayern alte kaputte Mobiltelefone abgegeben werden. Besucherinnen haben 14 "Infoshops" zu aktuellen Themen aus den Bereichen Fairer Handel, Globales Lernen und Eine-Welt-Partnerschaften zur Auswahl. Beim Fairtradeschool-Treffen am Freitagvormittag bietet Mission EineWelt einen Workshop mit seinem digital-analogen Konsumkrimi zum Thema Handyproduktion an, der bereits ausgebucht ist.

Bei der Veranstaltung, an der über 60 Organisationen beteiligt sind, werden 1.500 Besucherinnen und Besucher erwartet. Eröffnet wird sie von der bayerischen Europaministerin Melanie Huml (CSU).