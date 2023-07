Festival-Wochenende am Brombachsee

Die Toten Hosen auf bayerisch und Classic-Rock bei "Lieder am See"

Zweimal wurde das Nordufer des Großen Brombachsees in Enderndorf wieder zum Festivalgelände: Die elfte Ausgabe des Classic-Rock-Festivals "Lieder am See" lockte Tausende an. Und mit dem Auftritt der Toten Hosen mit den Well-Brüdern und Gerhard Polt erlebte man eine "kulturelle Zumutung".