Die Medien damals schrieben allerdings von "Döner-Morden" und die Ermittler suchten das Mordmotiv in den Familien oder im Drogenmilieu. Immer sei der Vorwurf im Raum gestanden, "ihr habt etwas zu verheimlichen", schilderte Semiya Şimşek wiederholt die Stimmung, unter der sie jahrelang litt. "In den elf Jahren bis zur Aufklärung war mein Vater ein potenzieller Verbrecher", sagte sie in einer Dokumentation.

Selbstenttarnung erst 2011

Ans Licht kamen die Taten des NSU erst im Jahr 2011 durch die Selbstenttarnung der Terrorgruppe. Böhnhardt und Mundlos töteten sich im November 2011 in Eisenach nach einem Banküberfall auf der Flucht vor der Polizei selbst. Zschäpe veröffentlichte danach ein Bekennervideo und wurde kurze Zeit später festgenommen. 2013 begann der Prozess gegen sie und vier weitere Helfer des NSU vor dem Münchner Oberlandesgericht. Im Juli 2018 wurde Zschäpe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Einen Abschluss sieht Birgit Mair, Leiterin des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB), und Expertin für die Verbrechen des NSU, aber nicht. "Viele Helferinnen und Helfer laufen immer noch frei herum", sagt sie. Außerdem würden rechtsextreme Gewalttaten immer noch zu selten als politisch motiviert eingestuft:

"Und dann haben wir ein Erstarken der extrem rechten Szene, auch mit der AfD. Das betrachten die Angehörigen der NSU-Opfer mit großer Sorge."

Semiya Şimşek, im hessischen Friedberg geboren, lebt heute in der Türkei. Trotzdem engagiert sie sich immer noch für das Erinnern an die NSU-Opfer in Deutschland und besonders in Nürnberg. Mit Unterstützung von Birgit Mair und dem Nürnberger Bündnis Nazistopp hat sie eine Gedenkveranstaltung am 9. September organisiert, bei der sie auch selbst sprechen wird. "Ich beobachte den Rechtsruck und war nach den letzten Wahlen sehr erschrocken über den Erfolg der AfD", sagt sie. Sie mache sich über die Zukunft viele Gedanken:

"Wie sollen unsere Nachkommen sicher in Deutschland leben können?"

Şimşek und Mair sehen im Prozess rund um den NSU einen starken Fokus auf die Täter. "Ich habe mich als Angehörige nie ernst genommen gefühlt", sagt Şimşek heute. Dass jetzt Beate Zschäpe in ein Aussteigerprogramm aufgenommen wurde, bezeichnet die Hinterbliebene als "reine Taktik" und zeigt sich entsetzt, dass überhaupt eine vorzeitige Haftentlassung diskutiert wird. "Da sollte das Gericht auch den Opferfamilien zuhören."

Leid soll nicht vergessen werden

Birgit Mair kritisiert vor allem, dass Zschäpe "nie qualitativ ausgepackt hat" und Namen von anderen Beteiligten verschwieg.

Die Tochter von Enver Şimşek hat den Mord an ihrem Vater in dem 2013 erschienenen Buch "Schmerzliche Heimat" verarbeitet. Zusammen mit Gamze Kubaşık, der Tochter des 2006 in Dortmund ermordeten Mehmet, hat sie gerade mit "Unser Schmerz ist unsere Kraft" ein Buch veröffentlicht, das sich gezielt an Jugendliche richtet.

Die beiden Töchter erzählen von den schlimmsten Erlebnissen ihres Lebens, aber auch davon, wie sie gemeinsam neue Kraft schöpfen konnten. "Jugendliche heute kennen den NSU nicht und der Name Enver Şimşek sagt ihnen nichts", stellt Şimşek immer wieder fest. Durch das Buch wolle sie viele junge Menschen erreichen und Empathie für die Opfer wecken. "Unser Leid darf einfach nicht vergessen werden."