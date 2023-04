#glaubstdu – Die BibelBasics – Teil 2

Der (Sünden-)Fall: Kann man die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies neu lesen?

Sünde gehört zu den verbrannten Begriffen des Christentums. Dabei kommt in der Bibel in der Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies das Wort "Sündenfall" gar nicht vor. Was bedeutet diese Geschichte wirklich? Und wie lässt sich "Sünde" verstehen?