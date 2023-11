EKD-Ratsvorsitzende

Die Rücktrittserklärung von Annette Kurschus im Wortlaut

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist am Montag mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurückgetreten. Im Landeskirchenamt in Bielefeld gab sie diesbezüglich eine öffentliche Erklärung ab. Ihre Rede im Wortlaut.

Lesezeit: 4 Minuten

