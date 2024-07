Derweil köchelt der Wermutwein, den Marion Reinhardt bei Erschöpfung oder als Frühjahrskur zur inneren Reinigung empfiehlt, vor sich hin und die Gruppe wendet sich solange der Zubereitung des Rosenbalsams zu. Dazu werden zunächst Olivenöl, Schafwollfett und Bienenwachs gemischt und erwärmt; nach und nach gibt man Rosenwasser hinzu. "Eine einfache und effektive Methode bei entzündeten und irritierten Hautstellen", findet Marion Reinhardt.

Die Expertin möchte mit ihren Workshops die Begeisterung für das alte Kräuterwissen wecken

Für das nächste Rezept schickt sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal in den Klostergarten. "Wir brauchen ungefähr je eine Handvoll Salbeiblätter und etwas weniger Kerbel", ruft sie noch, bevor alle ausschwärmen. "Es fasziniert mich, dass man mit so einfachen Mitteln so viel bewirken kann", sagt Teilnehmerin Ines Urban, während sie die samtigen Salbeiblätter abschneidet und in ihren Korb legt. Schon lange habe sie sich intensiver mit Heilkräutern befassen wollen, erzählt die Lehrerin aus Nürnberg. "Einfach toll, was die Natur alles für uns bereithält." Für den Salbeiessig schneidet die 48-Jährige die Kräuter fein und gibt sie in eine Flasche. "Jetzt nur noch mit Essig übergießen und drei Wochen ziehen lassen", erklärt Kräuterpädagogin Reinhardt. Sie empfiehlt den Salbeiessig bei Verdauungsbeschwerden und zum Appetitanregen.

Reinhardt bedauert, dass das alte Kräuterwissen früherer Generationen in Vergessenheit geraten und der reiche Erfahrungsschatz verloren gegangen ist. An diesem Punkt setzt die Kräuterexpertin an. Mit speziellen Wanderungen und Workshops möchte sie Begeisterung für dieses alte Wissen wecken. Damit sich wieder mehr Menschen im Alltag die Kräfte der Natur zunutze machen können.