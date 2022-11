Klimaschutz

Jesuitenpater Alt erklärt nach Weltklimagipfel, was ihm trotz allem Hoffnung macht

Aus Sicht der Wissenschaft hat die internationale Politik beim Gipfel in Scharm El-Scheich wieder die Chance verpasst, in der Klimapolitik eine Wende einzuleiten. Der bekannte Klimaaktivist, der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt, erklärt, was ihm beim Kampf gegen die Erderwärmung trotzdem Hoffnung macht.