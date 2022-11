Anfang. Ende. Ewigkeit.

Als sie alt war, hat meine Großmutter die Zeitung immer "von hinten" gelesen, so haben wir es genannt. Es war nicht der Politikteil oder der Sportteil, den sie zuerst auf dem Küchentisch neben ihrer Tasse Kaffee ausbreitete, nein: Sie vertiefte sich in die Seite mit den Traueranzeigen.

Meine Großmutter hat ihr ganzes Leben in ihrer Geburtsstadt verbracht, sie kannte so viele, über die Generationen hinweg. Und so kannte sie mit den Jahren auch immer mehr von den Namen, die jetzt schwarz umrandet in der Zeitung standen und mit ihnen, wie ihre Lebensgeschichte am Ende war, kondensiert in wenigen Zeilen: Die letzte Wohnadresse war ein Heim. Es gibt Enkel, Urenkel sogar – oder eben nicht. Es wurde gerade noch der 90. Geburtstag gefeiert.

Der Tod kam als Erlösung. Oder unerwartet.

Ich habe in jungen Jahren eher einen Bogen um die Seite mit den schwarzen kleinen Rahmen gemacht. Ich kannte ja damals kaum jemanden, der hier genannt wurde; außerdem war da auch eine gewisse Berührungsangst, was den Tod, was die Trauer betraf. Und wenn ich als Jugendliche samstags auf dem Wochenmarkt mitverkauft habe, habe ich es immer vermieden, den Salat in die Traueranzeigen einzuwickeln, das ging irgendwie nicht für mich.

Der Respekt vor den Traueranzeigen ist geblieben. Die Berührungsangst nicht.

Auch ich sitze mittlerweile oft lange, so wie meine Großmutter damals, vor den Anzeigen, auch dann, wenn ich die Namen nicht kenne. Mich berührt, was ich da lese, was Menschen anderen bedeutet haben: Du warst die Liebe meines Lebens. Ich nehme auf, was Trauernde sich empfehlen im Schmerz – oder der Verstorbene ihnen? Wenn ihr an mich denkt, weint nicht, sondern lächelt und seid dankbar für das, was war.

Oder auch, ganz nüchtern: Stehenbleiben und Umdrehen hilft nicht. Es muss gegangen sein. Ich lese von Hoffnungen auf Trost beim Blick in den Nachthimmel: Dir wird sein, als leuchten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne. Ich lasse mich daran erinnern, was zählt im Leben: Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.

Und dann gibt es immer wieder Traueranzeigen, die aus dem Rahmen fallen

Durch besondere Formulierungen, durch ihre Gestaltung, durch ein Bild. Da ist die Anzeige mit dem Foto eines alten Mannes: Er liegt da, eine Mundharmonika im Mund, die Augen auf einen unbestimmten Punkt in der Ferne gerichtet. Sieht er schon etwas von einer anderen Welt? Dann ist da ein großer schwarz gerahmter Kasten, nahezu leer. Nur ein Satz darin: Kim ist tot.

Manchmal verbietet die Wucht, die Unbegreiflichkeit des Todes jeden schönen Vers. In einer anderen Anzeige wird der Tod einer alten Frau überschrieben mit den Worten:

"Jeden von uns hast Du gesehen".

Wie wunderbar muss diese Frau gewesen sein, wie beschenkt diejenigen, die sie kannten, wenn so eine Aussage am Ende steht.

Ich schneide die Anzeige aus und lege sie in meine Sammlung. Ein bisschen komme ich mir vor, wie die Maus Frederick in dem Kinderbuch von Leo Lionni: Frederick sammelt Farben und Worte für den Winter, weil man nicht nur Korn braucht, wenn es kalt ist und karg. Ich sammle Worte über die Endlichkeit, weil ich aus ihnen für mein Leben lerne. Was wohl über meinem Namen einmal stehen wird?

Worte zum Ewigkeitssonntag

Heute, am Totensonntag, am Ewigkeitssonntag, rücken Texte in den Blick, die nicht auf Traueranzeigen stehen, sondern die der Glaube über das Leben und Sterben der Menschen schreibt. Einige Gedanken finden sich wieder auch in Versen und Vorstellungen ohne christlichen Bezug, Weisheiten der Menschheitsgeschichte. Andere biblische Worte gehen und hoffen weit über das hinaus, was allein auf menschlicher Erfahrung beruht.

Über diesem Sonntag steht eine Bitte, ein Gebet: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist ein Gedanke, der die ganze Bibel durchzieht wie ein roter Faden, der in immer neuen Variationen bespielt wird, stets realistisch, manchmal mahnend, meistens lockend: Lockend, das Leben anzunehmen als ein Geschenk, hier und jetzt.

Sorge nicht um den morgigen Tag! Kaufe die Zeit aus! Denn es gibt sie ja seit Menschengedenken: die Verzweiflung darüber, dass wir die Frist, die uns gegeben wurde, miteinander, füreinander, nicht genutzt haben. Und wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit.

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.

Diese Worte geben den Grundton für diesen Tag. Sie stammen aus dem 90. Psalm, dem einzigen, der im Buch der Psalmen auf Mose zurückgeführt wird. Mose, dessen Tod sinnbildlich ist für so viele Tode: Jahrzehntelang hat er sich einer Aufgabe verschrieben – dem Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen, hin in das gelobte Land.

Und dann, kurz, bevor das Ziel erreicht ist, stirbt er. Nur noch ein Blick aus der Ferne ist ihm auf sein Lebenswerk vergönnt. Wie oft darf ein Mensch nicht mehr ernten, was er gesät hat – er bekommt nicht mehr mit, dass das Sorgenkind doch noch seinen Weg findet, oder dass doch noch Friede wird, wo er nur den Krieg gekannt hat.

Es gibt da diesen Satz, dass das Leben nicht selten einem Hausbau gleicht:

Man feiert noch Richtfest mit, darf dann aber nicht mehr einziehen. Wie bitter. Wie wahr.

Alles ist eitel und ein Haschen nach Wind? Die Bibel ist von unbarmherzigem Realismus, wenn es um Leben und Tod geht. Und zugleich von großer Barmherzigkeit. Lesen Sie Worte des 90. Psalms in einer modernen Übertragung.