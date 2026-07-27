Der Nürnberger Pressefotograf Hans-Rainer Fechter ist am 21. Juli 2026 gestorben. Er prägte die fränkische Pressefotografie und war in einer Zeit aktiv, als Fotos noch analog waren und der Fotograf einen Standpunkt einnahm.

Mit heiteren, aber auch kritischen Fotos begleitete er das kirchliche Leben in Bayern, berichtete über Umweltsünden und Kirchenproteste, dokumentierte fränkische Kirchenschätze und lieferte Schnappschüsse von Promis aus Kirche, Religion und Gesellschaft.

Hans-Rainer Fechter: Pressefotograf in Franken

Fechter, Jahrgang 1942, hat etliche Jahre im Großraum Nürnberg als Fotograf für die Nürnberger Nachrichten, das Sonntagsblatt und den Evangelischen Pressedienst (epd) gearbeitet. Er hat rund 5.000 Bilder produziert, die sich im Archiv des Evangelischen Presseverbands für Bayern e.V. befinden.

Wie EPV-Direktor Roland Gertz am Montag in München erklärte, sei Hans-Rainer Fechter ein "einzigartiger Fotograf, dem es immer gelang, Menschen in ihrer Besonderheit und Einzigartigkeit abzubilden, unabhängig ob sie prominent oder nicht prominent waren." Fechter habe sein Handwerk gelebt und habe auch langweilige Themen mit seinen einfühlsamen Bildern lebendig werden lassen.