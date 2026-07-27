Der Nürnberger Pressefotograf Hans-Rainer Fechter ist am 21. Juli 2026 gestorben. Er prägte die fränkische Pressefotografie und war in einer Zeit aktiv, als Fotos noch analog waren und der Fotograf einen Standpunkt einnahm.
Mit heiteren, aber auch kritischen Fotos begleitete er das kirchliche Leben in Bayern, berichtete über Umweltsünden und Kirchenproteste, dokumentierte fränkische Kirchenschätze und lieferte Schnappschüsse von Promis aus Kirche, Religion und Gesellschaft.
Hans-Rainer Fechter: Pressefotograf in Franken
Fechter, Jahrgang 1942, hat etliche Jahre im Großraum Nürnberg als Fotograf für die Nürnberger Nachrichten, das Sonntagsblatt und den Evangelischen Pressedienst (epd) gearbeitet. Er hat rund 5.000 Bilder produziert, die sich im Archiv des Evangelischen Presseverbands für Bayern e.V. befinden.
Wie EPV-Direktor Roland Gertz am Montag in München erklärte, sei Hans-Rainer Fechter ein "einzigartiger Fotograf, dem es immer gelang, Menschen in ihrer Besonderheit und Einzigartigkeit abzubilden, unabhängig ob sie prominent oder nicht prominent waren." Fechter habe sein Handwerk gelebt und habe auch langweilige Themen mit seinen einfühlsamen Bildern lebendig werden lassen.
"Mit seinen unzähligen schwarz-weiß Fotografien hat er die Zeitgeschichte rund um das kirchliche, soziale und politische Leben festgehalten und ist selbst zur Zeitgeschichte geworden“, sagte Gertz.
Hans-Rainer Fechter - Leben und Werk
Geboren am 20. April 1942 in Berlin-Lichtenberg, zog der Jugendliche mit Mutter und Großmutter während des Zweiten Weltkriegs nach Tübingen, um den Bomben in Berlin zu entfliehen. Der Vater fällt an der Front.
Fechter geht an das Gymnasium und verlässt die Schule mit der 9. Klasse, um mit einer Lehre als Grafischer Zeichner in der Industrie zu beginnen. Ab 1966 besucht er die Nürnberger Georg-Simon-Ohm-Hochschule und arbeitet später als Ausstellungsgrafiker an der Landesgewerbeanstalt in Nürnberg.
Ab 1974 ist er dann als Pressefotograf tätig, zunächst für die Nürnberger Nachrichten, später auch für die Abendzeitung. 1987 macht sich Hans-Rainer Fechter selbständig und beliefert dann verschiedene Medienhäuser, darunter den Evangelischen Pressedienst sowie die Wochenzeitung "Sonntagsblatt". Er ist verheiratet mit Dagmar Reiß-Fechter und hat zwei Kinder.
Retrospektive im Bibelmuseum Nürnberg
2023 widmete das Team von "Ausstellung Leihen" dem Fotografen eine Retrospektive, die im Bibelmuseum Nürnberg gezeigt wurde. Ausgangspunkt dafür bildeten mehr als 5.000 schwarz-weiß-Aufnahmen aus dem Archiv des Evangelischen Presseverbands für Bayern e.V. Die Ausstellung konzentrierte sich auf Stadtansichten und Graffitis aus Nürnberg und Umgebung, das Leben aus Kirche und Diakonie sowie Porträts von Prominenten aus Gesellschaft und Politik.
Wie der Chefpublizist Alexander Jungkunz vom Verlag Nürnberger Presse bei der Vernissage erklärte, sei es Aufgabe von Fotografen, Stimmung in Bildern einzufangen: "Dabei kann man Bilder knipsen - oder Fotos machen. Fechter tat letzteres, auch bei Routine-Terminen." Er habe in seinen Schwarzweiß-Fotografien das Leben eingefangen.
Ausstellung: Pressefotografie in Franken – Hans-Rainer Fechter
Hans-Rainer Fechter, 1942 geboren, hat viele Jahre in der Metropolregion Nürnberg als Pressefotograf für die Nürnberger Nachrichten, das Sonntagsblatt und den Evangelischen Pressedienst (epd) gearbeitet. Mit seiner Kamera fotografierte er Land und Leute in Nürnberg und Umgebung.
Die Ausstellung: "Hans-Rainer Fechter - Pressefotografie in Franken" widmet sich der Geschichte der Pressefotografie in Nürnberg. Die Ausstellung präsentiert einen Überblick über das Werk von Hans-Rainer Fechter und gibt Einblick in die journalistische Pressefotografie in Nürnberg und Umgebung. Sie präsentiert die wichtigsten Themen des Fotografen - und dokumentiert zugleich den Wandel der Technologie, des Berufsstandes und der Medienbranche.
Der Flyer zur Ausstellungseröffnung kann als PDF hier heruntergeladen werden.
Die Plakat-Ausstellung kann ausgeliehen werden. Hier gibt es weitere Informationen.