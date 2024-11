Der unter anderem für Bildung zuständige Münchner Oberkirchenrat Stefan Blumtritt hat das Religionspädagogische Zentrum Heilsbronn (RPZ) als Denkfabrik, Ort für Qualitätssicherung und "Außenstelle für strategische Entscheidungen der Landeskirche" zur Bildung gewürdigt.

Das RPZ spiele eine "zentrale Rolle" in der kirchlichen Bildungspolitik, sagte der Leiter der Abteilung Kirche und Gesellschaft am Samstag bei der Feier zum 70-jährigen Bestehen des Religionspädagogischen Zentrums in Heilsbronn.

Religionspädagogisches Zentrum in Heilsbronn

Das Zentrum ist unter anderem in der Aus- und Weiterbildung von Religionslehrkräften aktiv. Seit den 1970er Jahren ist das RPZ in Kooperation mit dem bayerischen Kultusministerium in die Lehrplanarbeit eingebunden. Verschiedene Festredner aus Politik, Gesellschaft und Bildungswesen würdigten das RPZ. Es habe sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem "Kompetenzzentrum" mit "familiärer Atmosphäre" entwickelt, das sich in aktuelle Debatten um Bildung, Theologie und Gesellschaft einbringe.

Beim Festakt wurde auch die neue Buchreihe "Bildungswelten" vorgestellt, die das RPZ gemeinsam mit dem Münchner Claudius-Verlag herausgibt. Der erste Band trage den Titel "Demokratiebildung".

Mit der Buchreihe will das RPZ "Impulse in aktuellen Debatten" setzen und "die evangelische Bildungsarbeit zukunftsgerichtet gestalten", sagte der für die Buchreihe verantwortliche RPZ-Mitarbeiter Patrick Grasser. Das Zentrum nehme durch solche Projekte eine "gesamtgesellschaftliche Verantwortung" wahr.

Würdigung Karl Foitziks

Gewürdigt wurde am Samstag posthum auch eine der prägendsten Figuren evangelischer Bildungsarbeit in Bayern: Der 2022 verstorbene Karl Foitzik, Professor für Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, wirke mit seinen Visionen bis in die heutige Zeit, sagte Laudator Peter Bubmann.

Als "bleibendes Zeichen der Anerkennung" hat das RPZ einen Tagungsraum nach Foitzik benannt. Ein Zeichen, das religiöse BIldung "auch über den Schulunterricht hinausgeht".

Die Kurse und Seminare und weiteren Angebote des RPZ in Heilsbronn werden jedes Jahr von rund 18.000 Menschen besucht und genutzt.