Die Synodenpräses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, fordert weniger Aufregung in der aktuellen Debatte über die Migrations- und Flüchtlingspolitik. Man müsse mehr Sachlichkeit in den Diskurs bringen, dürfe nicht emotionalisieren und müsse trotzdem die Menschen in den Mittelpunkt stellen, sagte Heinrich am Montag in Berlin. Am Sonntag kommt unter ihrer Leitung die EKD-Synode in Würzburg zusammen, die das Thema "Migration, Flucht und Menschenrechte" als Schwerpunktthema hat.

Heinrich erwartet nach eigenen Worten, dass die Synode der EKD frühere Beschlüsse zur Asylpolitik "konsolidiert". Die Diskurse, die in der gesamten Gesellschaft stattfinden, würden sich voraussichtlich auch in der Synode ausdrücken, sagte Heinrich. Gleichzeitig äußerte sie sich überzeugt, dass die Kirche bei ihrer "Position an der Seite der Schwachen" bleiben werde. Man werde "da nicht wegrücken, auch wenn die Diskussionen härter werden", sagte Heinrich.