Durch die Arbeiten der Künstlerin Meide Büdel an Lesepult, Osterleuchter und Meditationsbereich erstrahlt die Kirche in neuem Licht. Die Neugestaltung ist das Ergebnis eines Kunstwettbewerbs, den die Gemeinde im vergangenen Sommer ausgeschrieben hatte. Ziel des Wettbewerbs war es, Entwürfe für die künstlerische Gestaltung der liturgischen Ausstattung im Altarbereich zu erhalten. Am 31. Juli 2023 wurden die Entwürfe der Jury präsentiert. Zur Kirchweih am 6. August 2023 wurden die Modelle aus der engeren Auswahl in der Johanneskirche ausgestellt und der Gemeinde sowie der Öffentlichkeit vorgestellt. Die zehnköpfige Jury, bestehend aus Experten und Gemeindemitgliedern, wählte schließlich das Konzept von Meide Büdel. Ihre Arbeit überzeugte durch eine harmonische Integration in den sakralen Raum und eine moderne Interpretation der traditionellen liturgischen Gegenstände.

Predigt in Dialogform

Die Predigt beim Einweihungsgottesdienst wird in Form eines Gesprächs stattfinden. Dekanin Ott-Frühwald wird zusammen mit der Künstlerin Meide Büdel und dem Leiter des Kunstreferats der Landeskirche, Kirchenrat Helmuth Braun, über die Neugestaltung sprechen. Diese dialogische Predigt soll den Gemeindemitgliedern und Besuchern einen tiefen Einblick in die künstlerischen und theologischen Überlegungen hinter den neuen Kunstwerken bieten. Ein Besuch in der Werkstatt der Künstlerin vor der Fertigstellung der Werke bot bereits Einblicke in den kreativen Prozess. Die Kirchengemeinde Michelau freut sich auf zahlreiche Besucher und einen festlichen Gottesdienst, der nicht nur die Kunstwerke, sondern auch die Gemeinschaft und den Glauben feiert. Beginn ist am Sonntag um 10 Uhr in der Michelauer Johanneskirche.