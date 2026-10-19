Heike Heidenreich wird die neue Kommunikationschefin der bayerischen Landeskirche. Sie übernimmt zum 1. Dezember 2026 die Leitung des Kommunikationsbereichs im Landeskirchenamt, der in Folge der Auflösung des Campus Kommunikation geschaffen wurde. Sie folgt auf Michael Mädler, der zum 1. Juli in den Ruhestand gegangen ist.

Heidenreich wechselt vom Softwareunternehmen Nemetschek SE zur Landeskirche. Dort war sie als Head of Global Internal Communications & Transformation Enablement für den Aufbau der globalen internen Kommunikation zuständig. Zuvor leitete sie die strategische Unternehmenskommunikation der Nürnberger Versicherung und war in leitenden Kommunikationsfunktionen unter anderem bei Munich Re tätig.

Kommunikation der Landeskirche weiterentwickeln

Heidenreich hat Sprachwissenschaft an der Universität Augsburg studiert. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der strategischen Unternehmenskommunikation und der Begleitung von Veränderungsprozessen. In ihrer neuen Funktion soll sie die Kommunikation der Landeskirche strategisch weiterentwickeln und den laufenden Transformationsprozess der Landeskirche kommunikativ begleiten.

Oberkirchenrat Stefan Blumtritt, Leiter der Abteilung Kirche und Gesellschaft im Landeskirchenamt, bezeichnete Heidenreich als erfahrene Kommunikationsfachfrau und Führungspersönlichkeit. Sie verbinde strategische Expertise mit einem klaren Blick für Veränderungsprozesse und sei der Kirche eng verbunden.

Heidenreich studierte neben Sprachwissenschaft auch evangelische Theologie und Mediävistik. Sie arbeitete als Autorin mit an dem Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben über "Lautgeographie". Seit 1982 engagiert sie sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirche, unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit, im Gemeindeaufbau und im Kirchenvorstand. Sie gehört laut ihren eigenen Angaben auf Linkedin zum Team Fundraising der Begegnungsstätte Schloss Craheim und engagiert sich ehrenamtlich in der Schinzler Stiftung.