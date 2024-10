Leitende Kirchenvertreter haben an die am Reformationstag vor 25 Jahren in Augsburg von Vatikan und Lutheranern verabschiedete "Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" erinnert.

Die Erklärung sei "Ansporn, auch in weiteren zentralen Fragen, wie etwa der gegenseitigen Anerkennung der kirchlichen Ämter und der gemeinsamen Feier der Eucharistie respektive des Abendmahls weiter voranzukommen", erklärte am Dienstag der neue Catholica-Beauftragte der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bayerns Landesbischof Christian Kopp.

Auch die Anglikanische Gemeinschaft, der Weltrat Methodistischer Kirchen sowie die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen haben sich mittlerweile der Erklärung angeschlossen. Dies würdigte die Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes (LWB), die estnische Pfarrerin Anne Burghardt:

"Was als Bekenntnis von Lutheranern und Katholiken zu unserem gemeinsamen Fundament der Gnade und des Glaubens begann, hat sich zwischenzeitlich auf Methodisten, Reformierte und Anglikaner ausgeweitet. Wir sind vereint in dem Ziel, Christus in allen Dingen zu bekennen."

Der LWB repräsentiert 150 Mitgliedskirchen mit mehr als 78 Millionen Menschen.