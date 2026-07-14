Wer durch Spanien reist, begegnet Kathedralen, Wallfahrtsorten und Prozessionen an fast jeder Ecke. Das Land gilt vielen als Inbegriff katholischer Tradition.

Doch hinter diesem Bild verändert sich die religiöse Wirklichkeit rasant. Zwar bezeichnet sich noch eine knappe Mehrheit der Bevölkerung als katholisch. Gleichzeitig wächst jedoch seit Jahren der Anteil der Menschen ohne Religionszugehörigkeit – besonders unter Jüngeren.

Spanien erlebt einen tiefgreifenden Wandel: von einer Gesellschaft, in der die katholische Kirche Staatskirche war zu einem religiös vielfältigen und zunehmend säkularen Land.

Katholisch – aber oft nur noch kulturell

Nach Daten des spanischen Meinungsforschungsinstituts CIS bezeichneten sich im Frühjahr 2025 noch 55,4 Prozent der Spanier:innen als katholisch. Davon versteht sich allerdings nur ein kleinerer Teil als praktizierend. 39 Prozent gaben an, keiner Religion anzugehören, weitere 3,6 Prozent bekannten sich zu anderen Glaubensgemeinschaften, darunter Islam, Protestantismus, Judentum oder Buddhismus.

Diese Zahlen spiegeln einen gesellschaftlichen Wandel wider: Religion prägt in Spanien weiterhin Feste, Architektur und viele lokale Traditionen. Für einen wachsenden Teil der Bevölkerung spielt sie im Alltag jedoch kaum noch eine Rolle.

Besonders deutlich wird der Generationenunterschied. Unter den 18- bis 24-Jährigen stellen Nichtgläubige inzwischen die Mehrheit, während ältere Generationen deutlich häufiger am katholischen Glauben festhalten.

Das Ende der Staatskirche wirkt bis heute nach

Der Wandel hat historische Ursachen. Während der faschistischen Franco-Diktatur war der Katholizismus eng mit dem Staat verbunden und genoss eine privilegierte Stellung. Erst mit der demokratischen Verfassung von 1978 verlor die katholische Kirche ihren Status als Staatskirche. Gleichzeitig garantierte die neue Verfassung Religionsfreiheit und verpflichtete den Staat zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Religionsgemeinschaften.

Diese rechtliche Öffnung fiel mit einer gesellschaftlichen Modernisierung zusammen. Der EU-Beitritt, steigende Bildungsabschlüsse, Urbanisierung und ein Wertewandel führten dazu, dass die Autorität der Kirche an Bedeutung verlor. Die Säkularisierung Spaniens verlief damit deutlich schneller als noch wenige Jahrzehnte zuvor.

Migration macht Spanien religiös vielfältiger

Während die katholische Kirche Mitglieder verliert, nimmt die religiöse Vielfalt zu. Durch Zuwanderung sind muslimische, orthodoxe und evangelische Gemeinden deutlich sichtbarer geworden.

Protestantische Kirchen gehören inzwischen zu den anerkannten Religionsgemeinschaften mit besonderem rechtlichem Status. Schätzungen zufolge gibt es rund 1,2 Millionen Protestanten in Spanien, wobei Freikirchen und evangelikale Gemeinden einen erheblichen Teil ausmachen.

Für evangelische Kirchen bedeutet das eine besondere Situation. Sie bleiben zahlenmäßig eine Minderheit, profitieren aber von einer größeren religiösen Offenheit als noch vor wenigen Jahrzehnten. Anders als in Deutschland prägen sie die öffentliche Debatte allerdings kaum.

Tourismus zeigt vor allem die religiöse Kulisse

Wer Spanien als Urlaubsziel erlebt, nimmt zunächst die sichtbaren Zeichen katholischer Frömmigkeit wahr: monumentale Kathedralen, Klöster, Pilgerwege oder die weltberühmten Osterprozessionen der Semana Santa.

Diese Bauwerke und Traditionen gehören unbestritten zum kulturellen Erbe des Landes und ziehen jedes Jahr Millionen Besucher an. Die staatliche Tourismuswerbung stellt diese Vielfalt entsprechend heraus. Sie beschreibt Spanien als Land zahlreicher religiöser Traditionen und bedeutender Pilgerorte.

Diese Darstellung dient jedoch vor allem touristischen Zwecken und sagt wenig darüber aus, wie religiös die Bevölkerung heute tatsächlich lebt.

Die katholische Kirche bleibt einflussreich – aber nicht mehr unangefochten

Trotz sinkender Bindung verschwindet die katholische Kirche keineswegs aus dem öffentlichen Leben. Sie betreibt Schulen und soziale Einrichtungen und genießt weiterhin besondere Beziehungen zum Staat, die in der Verfassung ausdrücklich erwähnt werden.

Gleichzeitig steht sie unter wachsendem gesellschaftlichem Druck – etwa durch Missbrauchsskandale, sinkende Priesterzahlen und den Vertrauensverlust vieler junger Menschen.

Die Entwicklung deutet auf einen grundlegenden Wandel hin: Spanien wird nicht einfach religionslos, sondern heterogener. Der Katholizismus bleibt kulturell prägend, verliert aber seine frühere Selbstverständlichkeit als gesellschaftlicher Orientierungspunkt.