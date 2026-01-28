16.000 Mahlzeiten, 13.000 Stück Kuchen und 1700 Liter Kaffee. So lautet die beeindruckende Bilanz der Vesperkirche in der Nürnberger Südstadt aus dem vergangenen Jahr. Auch heuer treten der Diakonieverein Nürnberg-Lichtenhof, die evangelische Kirchengemeinde Lichtenhof und 500 Ehrenamtliche an, um die unterschiedlichsten Menschen an einen Tisch zu bringen.

Die Gemeinschaft ist für viele Besucher mindestens genauso wichtig wie die günstigen Menüpreise in Höhe von einem Euro. Viele Menschen freuen sich seit Monaten auf die Möglichkeit, in Gesellschaft zu essen, weiß Brigitte Meyer vom Evangelischen Verein für Gemeindediakonie. "In einer Welt, in der die soziale Schere stetig weiter auseinandergeht, setzen die Vesperkirchen einen Impuls für Gemeinschaft und menschliche Wärme."

Ein besonderes Schmankerl der Vesperkirche in der Südstadt: das umfangreiche Kulturangebot. Es ermöglicht Menschen kulturelle Erlebnisse, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Ein Opernensemble ist ebenso zu Gast in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche wie die Akademie der Staatsphilharmonie Nürnberg. Wer mag, kann sich außerdem die Haare schneiden lassen, eine ärztliche Beratung in Anspruch nehmen, Yoga ausprobieren und noch vieles mehr.

Bei der "MahlZeit" in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche im Stadtteil Langwasser geht es etwas beschaulicher zu – aber nicht weniger liebevoll. Pfarrer Daniel Szemerédy rechnet wie 2025 mit rund 1000 Mahlzeiten an acht Tagen. Los geht es am 1. Februar. "Im Kirchenraum werden die Gäste nach ihren Wünschen befragt und dann am Platz bedient", erzählt Daniel Szemerédy. Das Essen wird von den rund 90 Ehrenamtlichen – darunter etliche Geflüchtete – in der Küche des Gemeindezentrums frisch zubereitet. Klaviermusik im Hintergrund und Vorführungen von Kindergarten- oder Schulkassen sorgen zusätzlich für eine absolute Wohlfühlatmosphäre.

Suppe in allen Variationen

Keine Vesper-, sondern eine Suppenkirche findet heuer zum vierten Mal in Bamberg statt. Wie der Name schon sagt, kommt hier ausschließlich Flüssiges auf die Teller: von Kartoffel- über Kürbis- bis hin zu Rote-Beete- und Rosenkohlsuppe. Und das gleich sieben Wochen lang. Viele Besucher begegnen sich immer wieder. "Über die zwei Monate entstehen dann auch tiefere Gespräche", freut sich Pfarrerin Anette Simojoki und betont: "Hier kann Kirche leuchten und ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft sein."

In Bamberg bekommen die Menschen noch bis 27. Februar montags bis freitags gratis einen "Teller Wärme". Menschliche Wärme garantiert das Angebot "Zuhören und Gespräch". Ehren- und Hauptamtliche setzten sich zu den Menschen an die Tische: mit Zeit und einem offenen Ohr, erklärt Anette Simojoki. So verkündige sich die Liebe Gottes zu allen Menschen in der Suppenkirche ganz konkret und spürbar. Insgesamt beteiligen sich vier evangelische und eine katholische Gemeinde sowie die beiden Hochschulgemeinden an der Suppenkirche.

Landesbischof hilft bei Essenausgabe

Beim Verteilen der Mahlzeiten helfen oft prominente Unterstützer. Landesbischof Christian Kopp zum Beispiel packte zu Beginn der Vesperkirche am 25. Januar in Schweinfurt tatkräftig mit an. Zuvor predigt er beim Eröffnungsgottesdienst. Veranstaltet wird eine der ältesten Vesperkirchen Bayerns heuer zum zwölften Mal gemeinsam von der Kirchengemeinde St. Johannis und dem Diakonischen Werk. Die Gäste werden an den liebevoll gedeckten Tischen bedient. "Auch Menschen mit wenig Geld sollen sich akzeptiert und willkommen fühlen", sagt Pfarrer Heiko Kuschel. Es handle sich aber keineswegs um keine Armenspeisung. "Leider sind manche immer noch der Meinung und bleiben der Vesperkirche fern."

Bis zu 500 Essen werden jeden Tag ausgegeben. Möglich machen das rund 200 Ehrenamtliche. Eine Mahlzeit inklusive Kaffee oder Tee und Kuchen kostet zwei Euro, Kinder zahlen die Hälfte. "Damit sind die Kosten natürlich bei weitem nicht gedeckt", sagt Heiko Kuschel. Wer kann, gibt mehr. Ein Stammgast zum Beispiel hat es sich zur Gewohnheit gemacht, das Essen für die zehnte Person hinter ihm in der Reihe zu bezahlen. Ansonsten ist die Vesperkirche auf Spenden angewiesen.

Neben dem Essen und kostenlosen Dienstleistungen wie Blutdruckmessungen oder einem Haarschnitt stehen den Menschen jeden Tag Seelsorger für Gespräche zur Verfügung. Jeweils um 13 Uhr lädt eine kurze Andacht zum Innezuhalten ein. "Ein wohltuender Beitrag für Leib und Seele, der mitten im Alltag Begegnungen und Austausch ermöglicht", heißt es in einer Pressemitteilung.