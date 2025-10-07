Vom Bestseller zum Kinoleinwand-Drama

"22 Bahnen" erzählt eine Geschichte voller Spannungen – über Liebe und Schmerz, Verantwortung und der Sehnsucht nach Freiheit. Unter der Regie von Mia Maariel Meyer ist der gleichnamige Bestsellerroman von Caroline Wahl seit Anfang September auf der Leinwand zu sehen.

Die Grenze zwischen Buch und Film verschwimmt immer wieder. Nicht nur das melancholisch bis hoffnungsvolle Gefühl des Romans kommt in den sanft belichteten Szenen und der minimalistischen Filmmusik zum Ausdruck – auch der überwiegende Teil der Dialoge stammt wortgetreu aus dem Buch.

Kontroverse Themen und ihre Umsetzung im Drama

Die Autorin selbst war aktiv an der Promotion des neuen Kinofilms beteiligt – und das löste in den Sozialen Medien und in Community- oder Social-Reading-Plattformen wie Goodreads eine Welle an Kritik an ihrem Werk aus. Caroline Wahl wird vorgeworfen, sensible Themen wie Alkoholsucht und Armut lediglich als dramaturgische Mittel auszunutzen, ohne sich weiter mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Schriftstellerin erklärt in einem Interview selbst, sie habe keinen eigenen biografischen Bezug zur Lebensrealität von "22 Bahnen".

Diese Distanz wird in den Charakteren spürbar. Besonders die Figur der Mutter bleibt in dem starren Rollenbild der Alkoholikerin gefangen und wirkt stellenweise klischeehaft überzeichnet. Aber: weder Buch noch Film erheben den Anspruch Armut und Suchterfahrung lebensgetreu zu spiegeln – denn obwohl beides wichtige Elemente der Geschichte sind, handelt die Erzählung im Kern von etwas anderem:

Es ist die Geschichte von einer jungen Frau, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet, und von der Entscheidung, die sie treffen muss – folgt sie ihrem Bedürfnis auszubrechen oder bleibt sie aus Liebe zu ihrer Schwester?