Sommerfilme verbinden viele Menschen mit Sonne, Leichtigkeit und Feriengefühl. Doch die warme Jahreszeit eignet sich im Kino ebenso als Bühne für große Gefühle, schmerzhafte Erfahrungen und persönliche Umbrüche.
Zwischen italienischen Obstgärten, den Straßen Floridas, einem türkischen Dorf und einer texanischen Farm erzählen diese fünf Filme von erster Liebe, familiären Konflikten, Freiheitsdrang, psychischen Abgründen und kindlicher Fantasie. Wer in den Sommerferien nach Filmen sucht, die mehr hinterlassen als Urlaubsstimmung, wird hier fündig.
1. Call Me by Your Name
Der 17-jährige Elio verbringt den Sommer im Norditalien, bei seiner Familie. Als Oliver, der charmante Freund seines Vaters ankommt, merkt der verträumte Elio langsam, dass er sich in den älteren Amerikaner verguckt hat. Der Film erzählt eine poetische Sommergeschichte über seine erste Liebe und komplexe Gefühle. Die Ästhetik der italienischen Landschaft visualisiert diese emotionale Reise perfekt.
2. Waves
Der junge Afroamerikaner Tyler Williams lebt mit seiner Familie im sonnigen Südflorida. Während er die strengen Erwartungen seines Vaters an eine erfolgreiche Wrestling-Karriere erfüllen muss, flüchtet er sich ins Partyleben. Eines Abends zerbricht alles: Tyler lässt seinen Frust an seiner langjährigen Freundin Alexis aus, sie kommt ums Leben. In der zweiten Filmhälfte zielt sich der Fokus auf Tylers jüngere Schwester Emily. Sie trägt lange Groll gegen ihren Bruder mit sich. Ihr Liebhaber Luke hilft ihr, ihre Gefühle zu verarbeiten, zusammen finden sie zu einer Art Heilung.
3. Mustang
Als die fünf türkischen Schwestern (Lale, Sonay, Selma, Ece und Nur) nach der Schule mit ihren männlichen Mitschülern im See schwimmen, wird dies im kleinen, konservativen türkischen Ort als "Skandal" behandelt. Daraufhin werden die selbstbewussten Schwestern von ihrer autoritären Familie noch stärker unterdrückt, Zwangsehen sind für sie vorgesehen. Der Film verfolgt den Kampf der Mädchen gegen die aggressive Ideologie ihrer Familie. Trotz der düsteren Thematik ist der Film wunderschön. die visuelle Stärke macht die Erzählung noch ergreifender.
4. Pearl
Weil der Sommer nicht immer schön und friedlich sein muss, eignet sich ein guter Horrorfilm als willkommene Abwechslung. 1918 lebt die junge Pearl (Mia Goth) mit ihrer strengen Mutter und kümmert sich um ihren komatösen Vater. Pearls größter Traum ist es, berühmt zu werden und ein Leben im Ruhm zu führen. Als ihr Traum platzt, rastet sie komplett aus und begeht eine Reihe von Morden. Der Film bietet in dem Genre von Psychothriller endlich eine komplexe weibliche Figur, man hat Angst vor der wahnsinnigen Pearl, aber kann ihre Wut verstehen.
5. The Florida Project
Die junge alleinerziehende Halley wohnt zusammen mit ihrer Tochter Moonee in einem verfallenen Motel. Obwohl Halley täglich ums Überleben kämpft und gerade so über die Runden kommt, erlebt die sechsjährige Moonee mit ihren Freunden Scooty und Jancey einen sorgenfreien Sommer voller Abenteuer im Motel. Der Film zeigt eine doppelte Perspektive: Während Halley in existenzieller Not lebt, erleben die Kinder dasselbe Motel als Spielplatz und Abenteuerland, sie leben in ihrer kindlichen Fantasie.