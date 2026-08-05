Sommerfilme verbinden viele Menschen mit Sonne, Leichtigkeit und Feriengefühl. Doch die warme Jahreszeit eignet sich im Kino ebenso als Bühne für große Gefühle, schmerzhafte Erfahrungen und persönliche Umbrüche.

Zwischen italienischen Obstgärten, den Straßen Floridas, einem türkischen Dorf und einer texanischen Farm erzählen diese fünf Filme von erster Liebe, familiären Konflikten, Freiheitsdrang, psychischen Abgründen und kindlicher Fantasie. Wer in den Sommerferien nach Filmen sucht, die mehr hinterlassen als Urlaubsstimmung, wird hier fündig.