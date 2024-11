Im Nürnberger Winterdorf

Kreative Idee: Pfarrer Hannes Schott bietet Seelsorgefahrten im Riesenrad an

"Nauf zu Gott mit Pfarrer Schott" ist das Motto von Seelsorgefahrten im Riesenrad des Nürnberger Winterdorfs. Hannes Schott, Pfarrer der evangelischen Jakobskirche, will sie an den Mittwochen bis Weihnachten jeweils zwischen 12 und 13 Uhr anbieten und bei den Fahrten in der Gondel mit Menschen ins Gespräch kommen.

Lesezeit: 3 Minuten

