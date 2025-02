Leider funktionieren die meisten Zaubersprüche aus der Harry-Potter-Welt, wie zum Beispiel "Wingardium Leviosa", um Gegenstände wie die Fernbeziehung zu euch fliegen zu lassen, nicht für uns Muggel (Bezeichnung für Nicht-Magier in den Büchern).

Was aber tatsächlich funktioniert ist, dass ihr eure Taschenlampe auf dem Smartphone mit einem Zauberspruch zum Leuchten bringt.

Zaubersprüche aus Harry Potter auf dem Smartphone

Ein echter Fan ahnt vielleicht schon, um welchen Befehl es geht. Voraussetzung ist, dass ihr eure Sprachsteuerung auf dem Handy aktiviert habt.

Sagt dann zuerst "Hey, Siri!" oder "Hey, Google!" (je nachdem, ob ihr ein Iphone oder Android-Smartphone habt).

Wenn der Sprachassistent reagiert, sagt "Lumos!" - das ist der Zauberspruch, der in der Welt von J.K. Rowling Licht erscheinen lässt. Schon geht die Taschenlampe eures Handys an.

Taschenlampe steuern

Ähnlich geht es auch wieder aus: Sagt "Hey, Siri!"/"Hey, Google!" und dann "Nox" und die Taschenlampe geht wieder aus. Ich benutze das gerne, wenn ich die Hände voll habe oder auch etwas weiter weg von Handy und Lichtschalter bin und mir so den Weg weisen lassen will.

Ein genereller Lifehack: Wenn ihr euer Handy im Raum nicht findet, macht es dunkel und aktiviert wieder per Sprachassistent mit "Lumos" die Taschenlampe. Das Handy fängt an zu leuchten und ihr findet es schnell wieder.

Es gibt auch noch einen weiteren Zauberspruch als Kurzbefehl.

Steuerung per Sprachbefehl

Sagt ihr "Accio" (also Harry-Potterisch für "Öffnen") + den Namen einer App auf eurem Handy, öffnet diese sich von selbst.

Mehr voreingestellte Zaubersprüche gibt es leider nicht, ihr könnt aber prinzipiell auch selbst welche programmieren und das geht gar nicht so schwer.

Kurzbefehle selbst einstellen

Sagt "Hey, Siri, öffne Kurzbefehle", sodass sich die Kurzbefehle-App öffnet. Hier könnt ihr nun oben rechts auf das "+" gehen und einen neuen Kurzbefehl erstellen. Zum Beispiel findet ihr unter Steuerung viele Handyeinstellungen wie Flugmodus, Taschenlampe, Lautstärke etc.

Ihr klickt also auf eine beliebige Funktion, die bei dem Kurzbefehl ausgeführt werden soll und benennt diese (noch nicht nach dem Zauberspruch, sondern erkennbar, z.B. "Lautstärke reduzieren").

Nun geht ihr in eure Einstellungen, dann auf Stimmkurzbefehle, klickt auf "Stimmkurzbefehle einrichten" und "Fortfahren". Danach könnt ihr eine eigene Phrase eingeben, in dem Fall also den Zauberspruch.

Als Nächstes werdet ihr gebeten, diesen Spruch dreimal richtig auszusprechen, damit euer Handy den Spruch dann auch erkennt.

Sagt ihr in Zukunft genau das als Sprachbefehl, erfüllt das Smartphone die entsprechende Funktion.

Zaubersprüche auf dem Smartphone

Ideen für Kurzbefehle mit Zauberspruch:

"Silencio", um die Lautstärke auf 0 zu stellen.

"Aquamenti", um ein Glas Wasser zu tracken.

"Lumos Minima" oder "Lumos Maxima", um die Taschenlampe ganz leicht oder ganz stark anzuschalten.

"Sonorus", um die Lautstärke auf die höchste Stufe zu stellen.

Die einzelnen Befehle einzustellen ist vielleicht ein wenig aufwendig, wenn ihr aber das nächste Mal, wenn ihr Gäste habt, die Lautstärke der Musik mit Zaubersprüchen regelt, sind es die erstaunten Blicke bestimmt wert.