Gute Erfahrungen mit Kirche gemacht

Kirchenvorstandswahlen 2024: Fast 1.500 kandidieren in der Metropolregion Nürnberg

1.474 Menschen kandidieren in der Metropolregion Nürnberg in diesem Oktober bei den Kirchenvorstandswahlen in den evangelischen Kirchengemeinden.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten