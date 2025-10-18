Reichweite und Geschwindigkeit von Social Media hätten den Nährboden für Ernährungsmythen „erheblich vergrößert“, sagt der Experte, der am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck lehrt und forscht. Es gehe um extreme Diäten, angebliche Superfoods, spezielle Ernährungsformen oder unbewiesene „Wunder-Lebensmittel“. Extremaussagen („Das solltest Du nie wieder essen!“), unseriöse Versprechen („10 Kilo Gewichtsverlust in zwei Wochen!“) oder private Anekdoten („Bei meiner Freundin hat es geholfen“) der Influencer seien typische „red flags“, also Warnsignale.

Fake-Infos auf Socialmedia

Wesentliche Treiber der Fake-Infos seien Algorithmen, die Kontroversen und undifferenzierte Botschaften beförderten. Wissenschaftliche Fakten spielen da keine Rolle. „Ernährungsthemen polarisieren besonders, weil sie jeden Menschen betreffen und ideologisch aufgeladen sind“, erläutert der Experte für Ernährungsmedizin, Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Lebensmittel. Zu den häufigsten Fehlinformationen im Web zähle beispielsweise, dass Kohlenhydrate oder Ballaststoffe grundsätzlich schlecht und Samenöle ungesund sein sollen.

Smollich: „Insbesondere Rapsöl wird in den sozialen Medien als minderwertig dargestellt, was der gesamten Datenlage widerspricht.“ Fachgesellschaften würden Rapsöl und Olivenöl als beste Speiseöle empfehlen.

„Ballaststoffe aus Haferflocken, Gemüse und Obst zählen zu den meistunterschätzten Inhaltsstoffen von Lebensmitteln“, sagt der Experte. Sie verbesserten die Verdauung, wirkten sich positiv auf Blutzucker, Cholesterinspiegel und Entzündungen aus und senkten das Krebsrisiko.

Besonders kritisch sieht Smollich den aktuellen Hype um ketogene Ernährung, in der fast vollständig auf Kohlenhydrate verzichtet werde: „Dadurch steigt das Risiko für Nährstoffmängel.“ Ärgerlich findet er auch die pauschale Negativ-Bewertung von verarbeiteten Lebensmitteln: „Das ist völlig unseriös, da die Qualität eines Lebensmittels von seiner Zusammensetzung abhängt.“ Wenn Haferdrinks mit Vitaminen angereichert würden, sei dies zwar ein hoch verarbeitetes Produkt, habe aber deutlich bessere Nährwerte.

Clean Eating als neuer Trend

Der Konsum möglichst wenig verarbeiteter Nahrungsmittel, das sogenannte „Clean Eating“, ist seit langem ein Trend auf Social Media - also der Verzicht beispielsweise auf Fertiggerichte, Zucker und industriell produzierte Lebensmittel mit Zusatzstoffen. Krankenkassen wie die Barmer betonen, dass diese Ernährungsweise gesundheitliche Vorteile bietet. Keinesfalls aber sollte auf ganze Lebensmittelgruppen verzichtet werden.

Längst ist Social Media zum gängigen Informationskanal über Ernährung geworden. Vor allem junge Menschen suchen Tipps auf Tiktok: 87 Prozent von ihnen nutzen Ernährungs- und Gesundheitsratschläge, 57 Prozent gaben an, dass sie von Tiktok-Ernährungstrends beeinflusst würden, wie eine internationale Umfrage der GesundheitsApp „MyFitnessPal“ aus dem Jahr 2024 ergab.

Ein Problem sei, dass es für Nutzerinnen und Nutzer kaum erkennbar sei, ob Influencer glaubwürdig seien oder nicht. Smollich rät, auf glaubwürdige Quellen und eine objektive Fachkompetenz wie ein abgeschlossenes Studium der Ernährungswissenschaften zu achten. „Seriöse Ernährungstipps sind wissenschaftlich belegt, nachvollziehbar, ausgewogen und frei von Panikmache oder Heilsversprechen“, erläutert der Experte.

Die Stiftung Gesundheitswissen empfiehlt, auf sechs Punkte zu achten: Welche Absichten verfolgt die Information? Könnte es sich um Werbung handeln? Wer hat die Information erstellt - steckt dahinter eine Person mit Fachwissen? Wie aktuell ist die Information? Ist die Information neutral formuliert? Und schließlich sei wichtig: Werden Quellen angegeben?

Vielfach gefordert werden Ernährungsbildung in Schulen und die Förderung digitaler Kompetenz, um Manipulationstechniken erkennen zu können. Für Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg ist das zu wenig: „Mit Bildung allein werden wir es nicht schaffen“, sagt die Fachreferentin. Sie fordert mehr behördliche Kontrollen. „Die Regeln gegen werbliche Falschaussagen gibt es schon“, sagt Fischer, die selbst keine Tipps aus dem Web braucht. Für sie besteht gute Ernährung im Großen und Ganzen aus frischem Obst, Gemüse und Vollkorngetreide - „das ist doch eigentlich ganz einfach“.