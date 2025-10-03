Der Fußballtrainer Christian Streich (60) ist am Freitag mit dem Memminger Freiheitspreis ausgezeichnet worden. "Du hast das Stadion zum Lernort der Demokratie gemacht", sagte die Laudatorin, die bayerisch-schwäbische Bundestagsabgeordnete Claudia Roth (Grüne), laut Manuskript an Streich gewandt. Er zeige, dass Freiheit und Menschenwürde immer wieder verteidigt werden müssten. Streich war knapp 30 Jahre lang Spieler und Trainer beim SC Freiburg und meldet sich regelmäßig in politischen und gesellschaftlichen Debatten zu Wort.

Fußball sei bei Streich nie ein Spiel allein um Punkte, sondern ein Spiel um Haltung, um Respekt, um Menschlichkeit, sagte Roth weiter. Wenn viele seiner Fußballkollegen eher still seien, erhebe Streich seine Stimme. "Klar, unmissverständlich, auch wenn es unbequem ist und nicht allen gefällt." Streichs Satz von 2015 - also auf dem Höhepunkt der Fluchtbewegung über die Balkan-Route nach Deutschland -, "Wir sind alle mal Flüchtlinge gewesen", sei ein menschlicher Weckruf. Außerdem zeige Streich die Rote Karte gegen Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus, Homophobie, Sexismus und jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

"Es ist völlig inakzeptabel, dass unsere Stadien immer noch nicht frei sind von rassistischer Beleidigung und hasserfüllter Stimmungsmache", sagte Roth weiter. Christian Streich wisse, wie fragil die Demokratie sei. Das zeige seit sieben Monaten US-Präsident Donald Trump in den USA. "Unsere Demokratie ist kein Monument aus Stein, das für alle Zeit sicher steht. Sie muss verteidigt werden, Tag für Tag." Sie brauche Menschen wie Christian Streich, die Verantwortung übernehmen. Er mache Mut in Zeiten, in denen manche resignieren wollten.

Streich hatte als Profi für den SC Freiburg gespielt, ab 1995 war er zunächst Jugendtrainer, dann mehr als zwölf Jahre Cheftrainer. 2024 gab er das Amt auf eigenen Wunsch ab. Der Memminger Freiheitspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Er wird seit 2005 in unregelmäßigen Abständen an Personen verliehen, die sich um die Freiheit der Menschen verdient gemacht haben. Die Verleihung des Freiheitspreises markiert den Abschluss des Festjahres zu 500 Jahre "Zwölf Artikel", die während des Bauernkrieges in Memmingen verfasst wurden und als eine der frühesten schriftlichen Forderungen nach Freiheitsrechten in Europa gelten.