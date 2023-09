Das landeskirchliche Partnerschaftszentrum Mission EineWelt ruft zur Teilnahme an der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober auf und hat dazu eine Infokampagne im Netz gestartet.

Man werbe für die Landtagswahl, nicht aber für eine oder mehrere Parteien, teilte Mission Eine Welt am Montag in Neuendettelsau mit. Die Aktion soll dazu beitragen, sich selbst eine Meinung zu globalen Herausforderungen zu bilden, die auch in der bayerischen Landespolitik "eine gewichtige Rolle" spielen, hieß es.

Info-Kampagne zur Landtagswahl von Mission EineWelt

In den Forderungen von Mission EineWelt geht es etwa um die Themen "Fairer Handel statt Ausbeutung", "Gemeinwohl statt Profitgier" oder auch "Bäuerliche Landwirtschaft statt Agrarindustrie".

Zu allen Themen gibt es auf der Kampagnen-Seite ausführliche Hintergrundinformationen und eine Forderung an die Landespolitik. Wenn die Probleme dieser Welt tatsächlich im Sinne der Menschen gelöst werden sollten, brauche es jetzt auch in Bayern Veränderungen, hieß es: "Denn: Auch Bayern ist nicht aus der Welt."