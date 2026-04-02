Manchmal scheint der Himmel ziemlich weit weg zu sein – besonders im lauten, stressigen Alltag. Genau hier setzt der neue Podcast "Himmel & Hier" an. Produziert von der Evangelischen Funkagentur im Evangelischen Presseverband für Bayern e. V. (EPV), holt das Format die großen Fragen des Lebens auf den Boden der Tatsachen.

Die erste Staffel widmet sich ganz dem Schwerpunkt "Zuhören und Seelsorge". Host Matthias Naebers trifft auf Experten aus der Praxis und fragt nach: Warum machen Menschen das Zuhören zu ihrem Beruf? Wie gelingt echtes Zuhören in einer Welt voller Ablenkungen? Was tun, wenn es emotional wird beim Zuhören?

Zum Auftakt gibt es ein Gespräch mit Norbert Ellinger, evangelischer Theologe und Leiter der "Münchner Insel", der Einrichtung für Krisen- und Lebensberatung unter dem Marienplatz.

Jetzt reinhören: "Himmel & Hier" gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.