In der neuen Folge von "Himmel & Hier" verlassen wir die Stille und gehen dorthin, wo es laut, hektisch und manchmal ziemlich hart ist: mitten in die Großstadt. Zu Gast ist Lisa Hillenbrand. Sie arbeitet als Streetworkerin für die Teestube "komm" in München und sucht die Menschen dort auf, wo viele andere lieber wegschauen – direkt auf der Straße.

Zuhören heißt manchmal einfach nur da sein

Wir sprechen mit ihr darüber, warum echtes Zuhören manchmal bedeutet, einfach nur da zu sein und nichts zu erwarten. Lisa erklärt, warum es sich lohnt, auch dann wiederzukommen, wenn man weggeschickt wird, und wie wir als ganz normale Passanten im Alltag lernen können, achtsamer und respektvoller mit den Menschen in unserem Umfeld umzugehen.

Jetzt reinhören! Die neue Folge "Himmel & Hier" findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.