In der neuen Folge von "Himmel & Hier" packen wir unseren Rucksack und begeben uns auf eine Reise nach innen. Zu Gast ist Michael Kaminski. Er ist Pilgerreferent in München, offizieller Pilgerbeauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern und in den letzten 19 Jahren unglaubliche 20.000 Kilometer zu Fuß gelaufen.

Wir sprechen mit ihm darüber, warum uns die körperliche Bewegung dabei hilft, innere Knoten zu lösen, die wir am Schreibtisch nicht aufbekommen. Michael erklärt, warum das Nebeneinander-Gehen oft viel heilsamer ist als ein klassisches Gespräch am Tisch und wie wir auch auf einer kurzen Runde durch den heimischen Stadtpark lernen können, uns selbst und anderen mit offenen Ohren und offenem Herzen zu begegnen.

Jetzt reinhören! Die neue Folge "Himmel & Hier" findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.