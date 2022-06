Im Alter von 59 Jahren ist der evangelische Dekan von Altdorf, Martin Adel, gestorben. Wie das Büro der Nürnberger Regionalbischöfin am Freitag mitteilte, erlag er Anfang der Woche einer langen Krankheit. Adel war seit 2020 in dem Dekanat im Landkreis Nürnberger Land im Amt. Adel stammte aus dem schwäbischen Oettingen. Nach dem Theologiestudium in München, Marburg und Erlangen war er als Pfarrer in Erlangen, am Ammersee, in Hof und in der Fürther Südstadt-Kirchengemeinde St. Paul tätig. Er hinterlässt seine Frau und fünf erwachsene Kinder.

Das Dekanat verliere einen Kollegen, Vorgesetzten, Pfarrer und Dekan, "der in großer Glaubwürdigkeit aus der Liebe und Güte Gottes gelebt und aus tiefer Überzeugung diese Liebe und Menschenfreundlichkeit weitergegeben hat", teilte das Dekanat Altdorf auf seiner Homepage mit. Adel habe in der kurzen Zeit seines Wirkens im Dekanat wertvolle Impulse gesetzt und wichtige Entwicklungen angestoßen. Die Nürnberger evangelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern nennt Adel in einer Traueranzeige des Kirchenkreises einen "überzeugenden Gottessucher und beeindruckenden Menschenfreund".

Die Trauerfeier für Martin Adel findet am Samstag, den 18. Juni, um 14 Uhr in der St. Laurentius-Kirche in Altdorf statt.

Das Dekanat Altdorf umfasst 13 Kirchengemeinden mit rund 28.000 Gemeindegliedern. Das Dekanat ist eines von zehn evangelischen Dekanaten im Kirchenkreis Nürnberg.