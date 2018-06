Christuskirche Neumarkt soll umgebaut und renoviert werden

Neumarkter Christuskirche aus Zeit der Gegenreformation

Die Kirche geht auf die Zeit der Gegenreformation und die Kapuziner zurück. Das Gebäude wurde in der Säkularisation 1804 versteigert, wird seit 1855 von evangelischen Christen genutzt. Vieles im Inneren zeugt noch davon, sich gegenüber die Katholiken deutlich abzusetzen und zeigt ein autoritäres Verständnis. "Wir wollen aber, dass sich auch Krabbelgruppen, junge Leute wohlfühlen." Ein Platz für Tanz, Meditation oder eine Band würde andere Gottesdienstformen erlauben.

Wandert der Blick zur Decke, zeigen sich dort etliche Risse. Das Tonnengewölbe ist in den vergangenen Jahrhunderten in die Jahre gekommen. "Hier fehlen Zerrbalken", erläutert Pfarrer Michael Murner bei einer Ortsbegehung. "Insgesamt ist dieser Dachstuhl eine relativ weiche und flexible Konstruktion. Aber nach 400 Jahren braucht sie eine Sanierung." Ein statisches Gutachten erkennt zwar keine unmittelbare Gefahr, sieht aber Handlungsbedarf. Die Holzbalken seien mit Holzdübeln verzapft und teilweise lose oder ganz herausgefallen.

"Hier im Dachstuhlbereich werden die verschiedenen alten historischen Verbindungen der Dachbalken neu bearbeitet werden müssen", so Pfarrer Murner. Nur in gewissen Abständen seien Versteifungen eingezogen, die sich auf das Tonnengewölbe abstützen. Das Gewicht, und die Windlast, die am Dachstuhl rüttelt, sind für das Gewölbe auf Dauer problematisch", so Pfarrer Murner.

Die frisch renovierten Gemeinderäume nebenan auf dem ehemaligen Klostergelände machen den Unterschied zur Christuskirche besonders deutlich. "Wir wollen eine Kirche auf Augenhöhe", so Dekanin Murner. "Und auf diesem planerischen Weg möglichst viele Gemeindeglieder mitnehmen."