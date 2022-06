Von Freiwilligen handschriftlich gestaltete Psalmen werden am Freitag bei einer Vernissage im Museum Schloss Ratibor in Roth vorgestellt. Wie Pfarrer Eberhard Hadem am Mittwoch mitteilte, werden in der Galerie auf einer Leinwand 93 Psalmen zusammen mit informativen Texten zu sehen sein. Dazu gebe es ein Ausstellungs-Begleitbuch. Das Kunstprojekt "Corona-Psalmenbuch aus Pfaffenhofen" wurde 2021 von der evangelischen Kirchengemeinde gestartet.

Laut Projektwebseite soll die Sammlung ein Symbol der Verbundenheit und ein Zeichen eines lebendigen Glaubens in der Gemeinschaft sein, "aber auch Erinnerung daran, dass man nur gemeinsam - auch und gerade in schweren Zeiten - etwas erreichen kann." Interessierte aller Altersgruppen waren dazu aufgerufen, sich einen der 150 Psalmen der Bibel auszusuchen, per Hand abzuschreiben und künstlerisch zu illustrieren. Bis zum 28. August dauert die Ausstellung, danach soll das Psalmenbuch gebunden auf dem Altar der Ottilienkirche in Pfaffenhofen ausliegen.