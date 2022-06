Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Leistung von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kinderhospizarbeit hervorgehoben. "Sie stehen den Betroffenen in diesen schweren Zeiten rund um die Uhr zur Seite und sind Weggefährten der gesamten Familie", sagte Holetschek bei der Eröffnung des Süddeutschen Kinderhospiz-Zentrums im schwäbischen Bad Grönenbach, teilte sein Ministerium mit.

In dem neuen Kinderhospiz-Zentrum gebe es eine bayernweit einzigartige Kombination von Angeboten der Kinderhospizarbeit: eine ambulante und stationäre Kinderhospizversorgung, die Betreuung betroffener Familien und ein Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot für Haupt- und Ehrenamtliche durch die Süddeutsche Kinderhospizakademie, erklärte Holetschek.

Die Versorgungsangebote in der Kinderhospizarbeit in Bayern seien in en letzten 20 Jahren kontinuierlich aufgebaut worden. Neben dem Kinderhospizzentrum in Bad Grönenbach, zu dem das stationäre Kinderhospiz St. Nikolaus mit acht Plätzen gehört, entstehe derzeit in Bamberg ein weiteres Kinderhospizzentrum, sagte der Gesundheitsminister. Dieses werde ein stationäres Hospiz mit zwölf und ein teilstationäres Tageshospiz mit vier Plätzen bieten. Ein Tageshospiz für Kinder und Jugendliche werde außerdem in Niederbayern geschaffen. Darüber hinaus gebe es in Bayern noch sechs Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche.