In weiten Teilen des Freistaats gilt am Wochenende die zweithöchste Warnstufe für Waldbrände. In Franken und der Oberpfalz herrsche teilweise sogar die fünfte und damit höchste Gefahrenstufe, teilte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) am Donnerstag in München mit. Sie appellierte eindringlich an alle Waldbesucher, sich an das Rauchverbot im Wald zu halten und aufmerksam zu sein, da jeder Funke einen folgenschweren Brand auslösen könne.

Besonders brandgefährdet sind laut Meldung lichte Kiefern- und Fichtenbestände, sonnige Südhanglagen sowie stark frequentierte Wälder in Ausflugsgebieten. Eine Entspannung der Gefahrensituation wird erst nach ergiebigen Regenfällen erwartet.