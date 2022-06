49 Quadratmeter Wohnfläche hat im Durchschnitt ein Einwohner oder eine Einwohnerin in Bayern zur Verfügung. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landesamt für Statistik am Freitag veröffentlicht hat. Die Zahl der bewohnten Quadratmeter unterscheidet sich in den Regierungsbezirken: Während ein Mensch in Oberbayern 46,3 Quadratmeter in Anspruch nimmt, hat der Niederbayer 53,4 Prozent Wohnfläche. Der Bundesdurchschnitt liegt laut statistischem Bundesland bei 47,4 Quadratmetern

In Bayern gab es Ende des Jahres 2021 6.608.449 Millionen Wohnungen mit zusammen knapp 650 Millionen Quadratmeter. Im vergangenen Jahr seien 60.000 Wohnungen dazugekommen, hieß es. Im Freistaat gab es Ende Jahres 2021 928.483 Wohnungen mit einem oder zwei Räumen. Das entspreche einem Anteil von 14 Prozent an allen Wohnungen, hieß es. Diese Art Wohnungen habe im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent zugenommen und habe damit ein höheres Plus zu verzeichnen als der Gesamtbestand an Wohnungen, der 0,9 Prozent betrug.