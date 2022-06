Nürnberg (epd). Vom 4. bis 14. Juli bietet das zehnte Nürnberg Digital Festival eine Plattform für alle, die an der digitalen Transformation in der Metropolregion interessiert sind. Das diesjährige Programm umfasse mehr als 200 Veranstaltungen in acht verschiedenen Thementracks wie "Futuretech & Coding" sowie "New Work & Health", teilten die Veranstalter mit.

Schirmherr Michael Fraas, Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent, lobte das Festival als eine der bedeutendsten Veranstaltungen der digitalen Gesellschaft im deutschsprachigen Raum. Unternehmen, Start-ups oder Bildungs- und Kultureinrichtungen gestalten das Festival als offenes Netzwerk und bringen sich mit Veranstaltungen ein. So wird beispielsweise am 5. Juli bei einer digitalen Veranstaltung die Web-App "Nürnberger Quartiere" vorgestellt, die per Standort-Abfrage eine geführte Tour durch die Altstadt ermöglicht. Beim XR Day am 7. Juli können verschiedene Technologien rund um das Thema Extended Reality ausprobiert und virtuelle Räume erkundet werden.

Das Nürnberg Digital Festival (#nuedigital) vernetzt laut eigener Aussage einmal im Jahr für elf Tage die Menschen in der Metropolregion Nürnberg zu den zentralen Themen der Digitalisierung in Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur.