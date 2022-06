Mit Giuseppe Verdis "La Traviata" beginnt am Samstag (25. Juni) das Immling Festival im oberbayerischen Halfing (Kreis Rosenheim). Auf dem Spielplan der Opernfestspiele, die dieses Jahr unter dem Motto "Mitten ins Herz" stattfinden, stehen auch Vincenzo Bellinis "Norma", "Madama Butterfly" von Giacomo Puccini oder Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte" in einer Fassung für Kinder, wie die Veranstalter mitteilten. Die Festspiele in der zum Konzertsaal umgebauten Reithalle auf einem Gutshof finden in diesem Jahr zum 26. Mal statt und dauern bis 14. August.

Auch das Musical "Footloose", die "Carmina Burana" von Carl Orff und das Ballett "Mythos Coco" stehen auf dem Spielplan am Grünen Hügel des Chiemgaus. Begleitet werden die Festspiele von einer Ausstellung der Malerin Ekaterina Zacharova vom Tegernsee, die in 16 Exponaten die Bühnen- und Kunstwelt beleuchtet: als Ort der Manipulation und der Magie.