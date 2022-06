In der Oldenburger Landesbibliothek haben Wissenschaftler eine eigenhändige Buchmalerei von Albrecht Dürer (1471-1528) entdeckt. Die fantasievolle, farbige Miniatur mit zwei Putten auf delfinartigen Meerestieren und einem Wappen in der Mitte befinde sich auf der Titelseite eines griechischen Textes, der 1502 von Aldus Manutius (1449-1515) in Venedig gedruckt wurde, wie die Landesbibliothek mitteilte. Das Buch mit dem knapp 16 Zentimeter breiten und 6,5 Zentimeter hohen Kunstwerk habe seit mehr als 230 Jahren unerkannt im Bestand der Bibliothek geschlummert. Es ist derzeit in einer Kabinettausstellung in der Bibliothek zu sehen.

Der spektakuläre Fund sei bei einem Forschungsprojekt zur sogenannten Aldinen-Sammlung der Landesbibliothek gemacht worden, hieß es. Das Buch könne anhand des Wappens der Büchersammlung des Nürnberger Humanisten Willibald Pirckheimer (1470-1530) zugeordnet werden. Es sei zudem gelungen, den Oldenburger Band zweifelsfrei als eines von 14 Büchern zu identifizieren, die 1634 von den Erben Pirckheimers an einen holländischen Sammler verkauft wurden. Alle diese Bücher seien von Dürer auf der Titelseite verziert worden.

Dass die Buchmalerei tatsächlich eigenhändig von Dürer ausgeführt wurde, sei aufgrund seiner persönlichen Freundschaft mit Pirckheimer, einer glaubwürdigen historischen Quelle und den bisherigen Forschungen zu den Miniaturen in den Büchern der Pirckheimer-Sammlung sehr wahrscheinlich, hieß es.