Nürnberg (epd). Mit rund 100 Sportbegeisterten geht am Donnerstag, 25. Juli, beim Firmenlauf "B2Run" in Nürnberg ein evangelisches Kirchenteam an den Start. Die Stadtmission Nürnberg und zahlreiche Institutionen der evangelischen Kirche der Stadt bilden erstmals ein Team, das "für einen guten Zweck und für den Zusammenhalt mitläuft", sagte die bayerische evangelische Sportbeauftragte Stephanie Mages dem Evangelischer Pressedienst (epd). "Sonst sieht man sich ja meist eher förmlich bei dienstlichen Anlässen, da tut dieses gemeinsame Laufen einfach gut", sagte Mages. Der B2Run biete außerdem eine gute Gelegenheit, als Kirche "nah bei den Menschen" zu sein.

Auch Markéta Kaiser, Fachbereichsleiterin der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Inklusiven Arbeit bei der Evangelischen Jugend, sagte, zwar sei die Kirche keine Firma im klassischen Sinne, "es tut uns aber gut, bei einer solchen Aktion auch mit den Leuten außerhalb unseres Verbands in Kontakt zu treten". Der Nürnberger Stadtdekan Jürgen Körnlein ist ebenfalls im "Evangelisch in Nürnberg"-Team. Er sponserte die einheitliche Sportkleidung. 50 Frauen und Männer aus der Pfarrerschaft, dem Kirchengemeindeamt sowie verschiedenen Diensten des Dekanats sind dabei und 50 Personen, die zur Stadtmission gehören. Darunter sind auch einige Ehrenamtliche.

Die Laufstrecke beim B2Run in Nürnberg beträgt knapp sechs Kilometer, führt am Dutzendteich entlang und ist den Angaben nach auch für ungeübte Läufer oder Nordic Walker machbar. Der Zieleinlauf ist im Max-Morlock Stadion. Charity-Partner des B2Run 2024 ist die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS).