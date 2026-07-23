Nürnberg (epd). Mit elf Millionen Euro haben die Menschen in Bayern die evangelische Aktion Brot für die Welt im vergangenen Jahr unterstützt. Das sind etwa 420.000 Euro weniger als im Jahr zuvor, teilte die Diakonie Bayern am Donnerstag mit. Auch bundesweit gingen die Einnahmen aus Spenden und Kollekten zurück: Insgesamt sank das Spendenaufkommen um rund eine Million Euro. Gestiegen sei hingegen die Zahl der Spender und Spenderinnen, die das evangelische Entwicklungswerk unterstützen.

Sabine Weingärtner, Präsidentin der Diakonie Bayern, dankte allen Unterstützerinnen und Unterstützern. "Gerade jetzt, da die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland und international gekürzt werden, ist jede Spende ein wichtiges Signal der Solidarität mit Menschen, die von Hunger, Armut und Krisen betroffen sind." Brot für die Welt ist das Entwicklungswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland. Es setzt sich für globale Gerechtigkeit, Frieden und Bildung sowie gegen Hunger und Armut ein.

Mehr Geld von Staat und Kirchen

Dass Brot für die Welt trotz der gesunkenen Spendeneinnahmen rund neun Millionen Euro mehr zur Verfügung standen, um Partnerorganisationen weltweit zu unterstützen, sei auf staatliche sowie kirchliche Mittel zurückzuführen. Allerdings seien die Folgen der von der Bundesregierung angekündigten Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit bereits jetzt spürbar. "Sie beeinträchtigen die langfristige Planung für das Werk", sagte Weingärtner. Weniger neue Partnerorganisationen könnten gefördert werden, zugleich würden Projekte auslaufen.

Nach Auffassung der Diakoniepräsidentin ist dies angesichts zahlreicher Krisen in der Welt eine alarmierende Entwicklung. Wer an der Entwicklungszusammenarbeit spare, verschärfe die Folgen von Krisen. "Mehr Menschen werden hungern, Gesundheitsstationen müssen schließen, Mädchen verlieren ihren Schulplatz und Familien ihre Lebensgrundlage", sagte Weingärtner. Insgesamt verfügte das Entwicklungswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen im Jahr 2025 über 341,7 Millionen Euro. Weltweit förderte Brot für die Welt rund 3.000 Projekte. Regionale Schwerpunkte bildeten erneut Afrika und Asien.