Frankfurt a.M., München (epd). Das Halbfinale-Spiel zwischen Spanien und Frankreich bei der Fußball-Europameisterschaft haben am Dienstagabend im Schnitt 14,56 Millionen Zuschauer im ZDF verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von 56,4 Prozent, wie das ZDF am Mittwoch im Teletext mitteilte. Bei der Begegnung in München setzte sich das spanische Nationalteam mit 2:1 gegen Frankreich durch. Das Spiel wurde auch vom Telekom-Sender Magenta übertragen, der als Hauptrechteinhaber alle Spiele des Turniers zeigt.

Spanien steht damit im EM-Finale, das am Sonntag in Berlin stattfindet. Der Gegner der Spanier wird im zweiten Halbfinalspiel am Mittwochabend in Dortmund zwischen England und den Niederlanden ermittelt.

Der bisherige Einschaltrekord bei der EM war beim Vorrundenspiel der DFB-Elf gegen die Schweiz am 23. Juni verzeichnet worden: Das Unentschieden sahen 26,45 Millionen Menschen im Ersten (Marktanteil: 73,3 Prozent). Den deutschen Achtelfinalsieg gegen Ungarn am 19. Juni verfolgten in der ARD 24,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (77,1 Prozent). Das EM-Aus der DFB-Elf im Viertelfinale gegen Spanien sahen am vergangenen Freitag 26,1 Millionen Menschen im Ersten (80,9 Prozent).

Die höchste Quote, die jemals im deutschen Fernsehen gemessen wurde, hatte das Fußball-WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien. Damals schalteten 34,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten ein. Bei dieser WM erreichten bereits die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft bis zu 27 Millionen Menschen.