Fürth (epd). 54.500 Menschen in Bayern haben zum Jahresende 2022 Sozialhilfeleistungen bezogen. 37.000 von ihnen erhielten Hilfe zur Pflege - damit stellte diese Gruppe den größten Leistungsblock dar, wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth am Freitag mitteilte. Zur Überwindung besonders sozialer Schwierigkeiten bekamen 17.280 Personen Unterstützung. Die Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 31. Dezember 2022. Im Vorjahr waren es noch 615 Leistungsbezieher mehr gewesen.

Das Durchschnittsalter der Leistungsbezieher lag bei 74,2 Jahren, knapp 80 Prozent waren älter als 65 Jahre. 59 Prozent waren weiblich - nämlich mehr als 22.000 Personen. 33.740 Personen erhielten Leistungen in Einrichtungen - ein Rückgang von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Außerhalb von Einrichtungen gab es 20.830 Leistungsempfängerinnen und -empfänger - ein Plus von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.