Fürth (epd). Insgesamt 2.021 Menschen haben im Jahr 2025 in Bayern ihren Geschlechtseintrag abändern lassen. 856 Änderungen seien von weiblich zu männlich vorgenommen worden, 584 von männlich zu weiblich und 581 hätten sich für divers oder eine Streichung der Angabe entschieden, zeigen am Donnerstag veröffentlichte Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik. Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG), das eine Änderung erleichtert, gibt es seit dem 1. November 2024. Alleine in den ersten beiden Monaten nach Inkrafttreten waren 1.570 Geschlechtseintragsänderungen in Bayern registriert worden.

Vor Inkrafttreten des SBGG hatten das Transsexuellengesetz (TSG) und die Regelung in Paragraph 45b des Personenstandsgesetzes als Grundlage für eine Änderung des Geschlechtseintrags gegolten, heißt es weiter. In den zehn Jahren vor dem 1. November 2024 seien jährlich im Durchschnitt etwa 300 Verfahren durchgeführt worden - jedoch ohne die Art der Änderung zu erfassen.